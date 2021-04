Rusthuisbewoners verhuizen in Reninge

Vandaag en morgen verhuizen 81 bewoners van het woonzorgcentrum Zilvervogel Reninge. De voorbije maanden kregen de bewoners de keuze om te verhuizen naar de nieuwbouw of naar een ander gedeelte van de al langer bestaande gebouwen.

Voorbereidingen

De voorbereiding en de verhuis zelf krijgen te maken met een extra uitdaging: alles organiseren volgens de Covid-richtlijnen. Met dank aan de grote inzet van de medewerkers van Zilvervogel, de bewoners zelf, de vaste contactpersonen van de bewoners en de vrijwilligers wordt er nu een strikte procedure nageleefd.

De voorbije twee weken kon men in kleine groepjes kennismaken met het nieuwe gebouw en de eigen nieuwe woning.

In de nieuwbouw zijn er 81 woongelegenheden voor bewoners met diverse ondersteuningsnoden. Elke bewoner heeft ook een eigen volledig uitgeruste sanitaire ruimte en een eigen keuken en living.

Er is ook plaats gemaakt voor een ruime cafetaria met zicht op de groene omgeving van Reninge. Er is ook een kapsalon en een kinéruimte.

In de nieuwbouw komt ook de centrale keuken. Het keukenteam bereidt hier de maaltijden voor de campussen Reninge en Woumen.

Nog geen opendeur

De hoofdingang is tijdelijk langs de Lostraat. De toekomstige hoofdingang wordt gerealiseerd na afbraak van een gedeelte van het bestaand gebouw (hoogbouw). Dit staat gepland in de tweede helft van 2021.

De deuren opengooien voor het brede publiek kan nu nog niet. Zowel bewoners, medewerkers als directies hopen van later dit jaar de deuren te kunnen openzetten.