Rusthuisverblijf steeds duurder, pensioen volstaat niet

Gemiddeld betaalt de Vlaming 1.665 euro, in West-Vlaanderen is dat ietsje minder, maar de prijzen zijn hier ook behoorlijk gestegen de laatste jaren. Dat blijkt uit de rusthuisbarometer van de Socialis­tische Mutualiteiten, waarbij het ziekenfonds 3.000 facturen met elkaar en met de resultaten van eerder onderzoek uit 2014 vergeleek. Steeds meer mensen kunnen met hun pensioentje niet rondkomen voor een verblijf in het rusthuis. Vaak moeten familieleden of het OCMW een handje helpen om de kosten te dekken.