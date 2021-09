Rustig aan de kust, enorm druk op de treinen

Een warm weekend lokt veel toeristen naar de kust, maar voor treinreizigers is de reis allesbehalve aangenaam. Werken aan het spoor in Aalter zorgen voor problemen onderweg. De kustbarometer geeft voorlopig geen grote drukte aan in de kuststeden.

Het belooft mooi weer te worden, en dat maakt de kust dit weekend een populaire bestemming. Door werken in Aalter vallen echter heel wat treinen richting de kust weg, en de wachttijden lopen hoog op. Treinen tussen Gent en Blankenberge, Knokke, De Panne of Zeebrugge rijden slechts één keer per uur. Treinreizigers zijn dus allesbehalve tevreden.

De moeilijke reisomstandigheden laten zich ook merken op de druktebarometer van de Kust: die geeft aan dat het de hele dag rustig is gebleven. Enkel in het centrum van De Haan was het even druk.

NMBS raadt aan om je reis goed te plannen, en de de drukte op je trein voor vertrek te controleren. De vervoersmaatschappij geeft de tip om 's morgens vroeg te vertrekken, en pas 's avonds laat terug te keren, en op die manier de piekuren te vermijden.