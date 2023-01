Rustige oudejaarsnacht behalve voor politie Oostende

Al bij al een rustige oudejaarsnacht: in de provincie zijn enkele meldingen binnengekomen, maar geen grote interventies nodig. Behalve voor de politie in Oostende: in totaal noteerde de lokale politie tussen 22 uur 's avonds en 7 uur 's ochtends 66 interventies, twee meer dan vorig jaar.

Diverse meldingen vuurwerk

Rond 23 uur liepen bij de politie enkele meldingen binnen over het afsteken van vuurwerk. Tijdens de eindejaarsperiode geldt op het ganse grondgebied van de stad nochtans een totaalverbod op vuurwerk. Vooral op het strand en op pleinen waagden meerdere mensen zich er blijkbaar toch aan. Bovendien kreeg de politie ook meldingen over bommetjes tussen en onder auto's en in de nabijheid van voetgangers. Van schade of gewonden was echter geen sprake. Door de hevige windstoten was het geluidsarm eindejaarsvuurwerk op het strand geannuleerd.

Gezellige drukte in de uitgaansbuurt

De politie werd ook meermaals opgeroepen voor gauwdiefstallen in de uitgaansbuurt. Meestal ging het om geld of portefeuilles die gestolen werden uit onbeheerde of niet goed afgesloten handtassen. "Een dader kon gevat worden door onze diensten en de zaak zit in verder onderzoek", klinkt het in een mededeling van de politie. Naast enkele meldingen over nachtlawaai en geluidsoverlast bleef het in de uitgaansbuurt relatief rustig.

Vanaf 2 uur waren er wel enkele strubbelingen die met duw- en trekwerk gepaard gingen. Bij die incidenten liep niemand verwondingen op. Er werd wel iemand bestuurlijk van zijn vrijheid beroofd voor het verstoren van de openbare orde, terwijl drie anderen bestuurlijk gearresteerd werden wegens openbare dronkenschap.

Uiteindelijk zorgde een stevige regenbui er rond 4 uur voor dat de festiviteiten in de Langestraat wat stilvielen. Op de grote fuiven in het Casino-Kursaal en in de lounge van het Kursaal waren er geen politionele tussenkomsten en is alles dus naar wens verlopen.

Rest van de provincie

In de rest van de provincie is de oudejaarsnacht goed en rustig verlopen. Er zijn hier en daar enkele meldingen binnengekomen. In Koksijde kwam rond 20 uur een melding binnen over rookontwikkeling in een appartementsgebouw op de Zeedijk. Uiteindelijk bleek het gaan om een slecht werkende ventilatie van een open haard, er vielen geen gewonden. De bewoners verlieten tijdig het gebouw. Ook in Koksijde werd rond 23 uur een ziekenwagen, met hulp van een brandweerwegen met ladder gevraagd in de Kursaallaan.

In Kortrijk zijn dan weer twee politieagenten gewond geraakt. Er was een vechtpartij aan de gang aan Kortrijk Xpo, waar de oudejaarsfuif Cheers werd georganiseerd. De twee agenten probeerde de heethoofden uit elkaar te krijgen, maar raakten daarbij gewond. Drie verdachten zijn opgepakt. Buiten dit incident was het een rustige nacht in Kortrijk.

In Brugge werden negen feestvierders opgepakt. Ook zijn verschillende bommetjes en vuurwerkpijlen in beslag genomen. Wel zijn er in Brugge vier woninginbraken gepleegd afgelopen nacht.

Ook in de regio Menen, Wevelgem en Ledegem werden inbraken gepleegd. In Rekkem merken bewoners wanneer ze thuiskomen dat een raam openstaat (opengebroken) alsook werd een schuifraam beschadigd. De woning werd volledig doorzocht. De dieven gingen aan de haal met laptops, tablet, juwelen enz. Ook Menen werd een inbraak gepleegd, de bewoners merken twee personen op wanneer ze thuiskomen. De inbrekers vluchten weg met een auto met Franse nummerplaat. Eigenaar van het huis zet nog de achtervolging in, maar de inbrekers zijn weg. Een buurtonderzoek en sporenonderzoek loopt.

Tijdens oudejaarsnacht gingen ook enkele automatische brandalarmen af, waaronder in Langemark wat een loos alarm bleek te zijn. In Ieper ging het alarm af door een aangebrande ovenschotel en in Oostduinkerke ging het brandalarm af in Fairybankhelling, dat later op de avond werd afgelegd. Daarnaast moesten de hulpdiensten in Oostduinkerke rond 1 uur uitrukken voor een technische interventie op de Zeedijk.

Het is niet altijd even gemakkelijk om het jaar goed in te zetten: net na middernacht sloot een persoon zichzelf buiten in de Lekedorpstraat te Leke. En in De Panne kwam er een melding binnen van wateroverlast door een afgebroken kraan. In Ieper moest de brandweer in plaats van water weg te pompen, gaan blussen. Daar vatte een achtergelaten vuurwerkverpakking vuur.

En dat oudejaarsnacht niet de lievelingsnacht is van de huisdieren bleek dit jaar ook: vijf maal zijn er honden opgehaalde die eerder waren weggelopen. Dat gebeurde in De Panne, Ieper, Poperinge, Alveringem en Kortemark.