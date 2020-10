Ruth Vandenberghe nieuwe burgemeester Kortrijk

Met het vertrek van Van Quickenborne naar Brussel moest Team Burgemeester op zoek naar een opvolger. En die vindt de partij dus niet bij de twee andere schepenen Arne Vandendriessche of Wout Maddens, wél bij Ruth Vandenberghe. Die wordt zo meteen de eerste vrouwelijke burgemeester van Kortrijk.

Nieuwkomer

Vandenberghe was in 2018 nieuw in de politiek, en haalde meteen een mooie score. Het leverde haar de functie van schepen van Dienstverlening, Deelgemeenten, Nette Stad en Kortrijk Spreekt op. Al was ze ook niet helemaal onbekend met politiek: ze werkte een tijd lang bij de stad Kortrijk en op het kabinet van toenmalig burgemeester Stefaan De Clerck. (lees verder onder de foto)



Nu wordt ze dus waarnemend burgemeester. Wie haar als schepen opvolgt, en de andere verschuivingen in de Kortrijkse gemeenteraad, worden straks wellicht duidelijk. Mogelijk blijft Van Quickenborne wel gewoon zetelen in de gemeenteraad.

