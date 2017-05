Ruth viert 50e verjaardag met voettocht van 2.300 km

50 worden en die verjaardag vieren in het Spaanse Compostela, na een voettocht van 2.300 kilometer. Het is de uitdaging die Ruth Vandenborre uit Zwevegem aangaat.

Ruth is verpleegster bij terminale kankerpatiënten in Kortrijk en wil met haar voettocht geld inzamelen voor onderzoek naar de bestrijding van de levensbedreigende ziekte. Schrijver Pieter Aspe is peter van de tocht. Ruth is zelf hartpatiënte en dat maakt de uitdaging nog groter.

Ruth vertrok deze middag om 12u. Familie, vrienden en collega’s kwamen afscheid nemen. Straks moeten ze haar drie maanden missen. Want de tocht naar het Spaanse Santiago de Compostella is 2.300 kilometer lang. Over 103 dagen wil Ruth aankomen, want dan - op 10 augustus - wordt ze 50 jaar.