's nachts aanschuiven voor tickets CC De Leest

De voorverkoopdag van het cultuurhuis De Leest in Izegem vandaag was een ongezien succes. “Al van 4 uur ’s morgens stonden de eerste mensen aan te schuiven”, zegt schepen van Cultuur Kurt Himpe (N-VA).

Hoewel de voorverkoopdag pas om 9 uur van start ging, was er om 7 uur al een wachtrij van 80 mensen die tickets wilden kopen voor het najaarsprogramma van De Leest.

“De eerste voorstelling van Blind Date is uitverkocht, maar geen nood want er is ook een tweede voorstelling”, zegt cultuurconsulent Geerwin Vandekerckhove. “Voor de komedie van Het Prethuis zijn er nu nog enkele tientallen tickets ter beschikking voor beide voorstellingen. De ticketverkoop voor de andere voorstellingen loopt trouwens ook zeer goed.”

Vanaf nu kunnen geïnteresseerden via de website van De Leest online plaatsen reserveren voor de voorstellingen en de tickets thuis afdrukken. Vanaf maandag 22 mei kan je ook telefonisch en via mail plaatsen reserveren of naar De Leest zelf gaan.