Sadeghi Saeed kaapt Gouden Hoed weg

De cartoonwedstrijd heeft al een lange geschiedenis. Naast internationale naam en faam kan de winnaar ook nog eens op 5.000 euro rekenen. Saadeghi Saeed wint de Gouden Hoed met een cartoon over de beelden op Paaseiland. Het is een beeld van een archeoloog die op een gevoelige plaats van een Moai onderzoek doet.

De jury koos voor een grappige tekening die iedereen meteen begrijpt. De tweede prijs de Zilveren Hoed is voor een Portugese tekenaar met een cartoon over de internationale politiek. De derde prijs is voor een Bulgaar. De winnaars en de selectie van de jury zijn deze zomer te zien tijdens het internationaal cartoonfestival.