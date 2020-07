Safe Summerteam waakt over coronamaatregelen

De drukte aan de kust viel het afgelopen weekend vrij goed mee, alleen in Oostende en De Panne was het even code oranje, en dat betekent op de druktebarometer van Westtoer heel druk.

In Oostende was dat op het strand, in De Panne door de zaterdagmarkt waar veel volk samen troepte. Met het mooie weer zullen steeds meer mensen naar de kust trekken, en dus blijft het alle hens aan dek om de coronamaatregelen te blijven volgen. In De Panne is daarvoor elke dag het Safe Summerteam op pad. Een tiental jobstudenten, die mensen letterlijk en figuurlijk de juiste richting moeten wijzen. Eva Deschuytter, Safe Summerteam: “We beginnen altijd met een vriendelijke goeiendag of bonjour in het Frans. En dan leggen wij uit dat er eenrichtingsverkeer is in De Panne. En dan vragen we vriendelijk of ze willen oversteken. We wijzen ook op de groene pijlen die op de grond staan.

Meestal gaat het goed, maar zo nu en dan zijn er ook problemen, zoals vorige week. Bram Degrieck, burgemeester De Panne: “Er was een nare situatie met iemand die het nodig vond om ostentatief te hoesten in het gezicht van één van onze jobstudenten. Ik moet eerlijk zeggen, de politie is daar heel kordaat mee omgegaan. De zaak is in handen van het parket. Voor ons is dat heel jammer natuurlijk, maar ik moet zeggen dat onze jobstudenten daar heel goed mee omgaan.”

De jobstudent heeft negatief getest en zit in quarantaine. Afgelopen weekend was het al vrij druk in De Panne, vooral door de zaterdagmarkt. Als je naar de kust komt, raadpleeg je daarom best eerst de druktebarometer van Westtoer, op dekust.be