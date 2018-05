Salmonella-besmetting deint nog uit

Zij zijn verspreid over 38 scholen in West- en Oost-Vlaanderen, die bevoorraad werden door dezelfde traiteur uit Harelbeke. "Van 129 kinderen in 26 scholen zijn we heel zeker uit labo-onderzoek dat ze ziek zijn geworden wegens een salmonella-besmetting", luidt het in een mededeling. "Bij de overige kinderen gaat het om een sterk vermoeden wegens een gelijkaardig ziektebeeld".

Verplicht gesloten

De traiteur die aan de bijna veertig scholen leverde moet nog de hele week dicht blijven. Na een heel weekend poetsen en ontsmetten had hij gehoopt woensdag opnieuw te kunnen opstarten. Maar pas vanmiddag kwam het FAVV de stalen van het personeel ophalen en pas morgen zullen ze het interieur opnieuw onderzoeken. Er zijn ook nog geen resultaten van de staalname van het eventueel besmet materiaal, of van de ingrediënten die besmet zijn. De traiteur vreest nu klanten te verliezen door de lange sluiting.

Bekijk ook: