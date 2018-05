Salmonellabesmetting allicht niet veroorzaakt door etenswaren

Er zijn weinig zieken bijgekomen deze week. Volgens het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid staat de teller op 453 zieke kinderen in 44 scholen. Bij 313 van die kinderen in 34 scholen is ook met zekerheid bevestigd dat het om salmonella gaat. Het gaat steeds om kleuter- en lagere scholen die via eenzelfde traiteur hun schoolmaaltijden kregen.

Niet te wijten aan maaltijd

De nu beschikbare data bevestigen dat het grootste aantal kinderen ziek geworden is in het weekend van 19 mei en in de loop van de week daarop, vooral rond 22 en 25 mei. Vanaf dit weekend was er een duidelijke terugval. Het FAVV heeft intussen ruim 150 stalen genomen, onder meer van de grondstoffen en schotels die nog aanwezig waren. Op basis van de voorlopige analyseresultaten blijkt dat de besmetting niet door de maaltijden of grondstoffen veroorzaakt is. De laatste resultaten over de werknemers en het materiaal zullen morgen beschikbaar zijn.

