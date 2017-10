Salomonsoordeel wacht eigenaars van hetzelfde huis

Twee koppels hebben een koopcompromis op zak voor het hetzelfde huis uit Blankenberge en dat zorgt voor gigantische problemen. Het ene koppel woont er al ruim vier jaar en heeft het intussen verbouwd. Maar een andere kandidaat wil nu voor de rechter afdwingen dat hij de rechtmatige koper en eigenaar is van hetzelfde pand.

Voor het huis in Blankenberge had het ouder koppel uit Ninove 275.000 euro veil. Maar tussenpersonen, betrokken bij de verkoop hebben het niet netjes gespeeld en uiteindelijk ging het pand naar het koppel dat er nu in woont en er een hoge prijs voor betaalde. De vraag is nu of de bewoners hun huis zullen moeten verlaten. Als dat niet gebeurt zullen de verkoper en het immokantoor dat de verkoop begeleidde allicht moeten opdraaien voor schadevergoedingen aan de slachtoffers.