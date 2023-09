'Samen met Sander' naar de verkiezingen

Sander Loones wil burgemeester worden in Koksijde. De N-VA van Koksijde trekt dan ook naar de gemeenteraadsverkiezingen onder de naam 'Samen met Sander'.

Loones wil een nieuwe wind laten waaien door de gemeente. Er moet een einde komen aan de stilstand onder burgemeester Marc Vanden Bussche (Open VLD) vindt Loones.

Burgemeesterschap primeert op nationaal mandaat

In juni komt Loones ook op voor de nationale verkiezingen. Hij wil in Brussel actief blijven om meer gedaan te krijgen voor de Westkust en Koksijde. Maar het burgemeesterschap primeert op om het even welk nationaal mandaat, zelfs een ministerpost, zegt Loones.

Sander Loones is de zoon van Vlaams Parlementslid en senator Jan Loones. Zijn grootvader, Honoré Loones, was burgemeester van Oostduinkerke. Loones is gemeenteraadslid in de oppositie in Koksijde. In 2014 werd hij verkozen in het Europees Parlement, waar hij zich toespitste op migratie en de Europese begroting. Begin november 2018 werd hij federaal minister van Defensie en Ambtenarenzaken. Lang duurde zijn ministerschap niet, want een maand later viel die regering over het VN-migratiepact. In 2019 werd Sander Loones verkozen als federaal parlementslid.