Samen studeren kan opnieuw in Ieper

Vanaf vandaag kunnen Ieperse studenten, die liever niet alleen studeren, terecht bij Blok @ Ieper. De jeugddienst voorziet daarvoor in lokalen van het ondernemerscentrum en Syntrawest in Ieper.

Studenten kunnen er elke dag blokken van 8 uur ’s morgens tot 22 uur ’s avonds. Het blokcentrum is open tot en met 22 juni.

Tijdens weekdagen kunnen de studenten over de middag ook altijd terecht in het nabijgelegen jeugdhuis voor wat ontspanning, om hun eten op te warmen of om iets te drinken.

De jeugddienst voorziet opnieuw in allerlei koude dranken en draadloos internet. En belangrijk: er is ook gratis koffie verkrijgbaar, koren op de molen van de blokkende student met weinig slaap.