Samensmelting ziekenhuizen Oostende in hogere versnelling

"Daarmee wordt een belangrijke stap gezet in de eenmaking van de ziekenhuizen in onze stad", zegt burgemeester Tommelein. Oostende stelde meester Bart Bronders aan als waarnemer-moderator in de begeleiding van de taskforce. "De Oostenaar heeft geen baat bij een versnipperd zorglandschap. We willen het zorgaanbod in Oostende naar een nog hoger niveau brengen. Dat kan alleen door de versmelting van de twee ziekenhuizen die vandaag actief zijn. Op vandaag werken AZ Damiaan en de campus Serruys van het AZ Sint-Jan nog steeds onafhankelijk van elkaar. Er is een duidelijk engagement van alle partijen om de zorg te versterken”, zegt burgemeester Bart Tommelein.

Coronacrisis benadrukt nood aan samenwerking

In december 2019 ondertekenden Stad Oostende, de VZW AZ Damiaan en de AV AZ Sint-Jan Brugge - Oostende een engagementsverklaring. De coronacrisis zorgde de voorbije maanden de nodige vertraging. Maar diezelfde crisis toont tegelijk ook aan hoe belangrijk het Oostendse zorgapparaat is. De taskforce zal worden samengesteld door een vertegenwoordiger van de AV AZ Sint-Jan Brugge-Oostende en een vertegenwoordiger van de VZW AZ Damiaan. Een vertegenwoordiger van Stad Oostende zal als waarnemer-moderator deelnemen aan deze taskforce.