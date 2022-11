Samenwerking detentiehuis en hogeschool Vives gestart

Het detentiehuis is het eerste van het land. Sinds anderhalve maand wonen er enkele gedetineerden. De buurt maakte zich eerder zorgen rond overlast maar op vandaag is die er niet.

De hogeschool ziet het als een meerwaarde voor haar studiegebied sociaal-agogisch werk. Zo loopt een student van de graduaatsopleiding orthopedagogische begeleiding er nu stage.

"Die student heeft mee de cardio-training begeleidt van de bewoners. Hij heeft mee gesupporterd terwijl ze naar een voetbalmatch keken. Hij heeft al gezelschapsspelen met hen gedaan. Er zijn ook een aantal groepsactiviteiten opgezet. Momenteel ligt de focus op het opzetten van ontspannende activiteiten. De bedoeling is dat dat straks ook buitenshuis gebeurd, maar momenteel gebeurd alles nog binnen de muren", weet Gwendoline Hotton, opleidingshoofd orthopedagogische begeleiding.

Net voor de eerste gedetineerden toekwamen kwam minister van justitie Van Quickenborne een kijkje nemen in het detentiehuis. Op vandaag zijn er een zevental gedetineerden, maar er is plaats voor nog eens 50. De buurt toont zich al van voor de opening ongerust en ook daar wil Vives een antwoord op bieden.

"Wij geloven echt in de kracht van het reïntegratieverhaal, maar wij hebben ook oog voor de bezorgdeheden in de buurt. In dat kader is het belangrijk om te weten dat wij binnen het studiegebied bepaalde afstudeertrajecten hebben waar er bachelorproeven opgezet worden. Eentje is bijvoorbeeld 'Samen stad maken'. Het uitwerken van een bepaalde thematiek zou kunnen zijn dat we echt gaan kijken wat er leeft in die buurt en van waar die onveiligheidsgevoelens komen en hoe we kunnen anticiperen", klinkt het.

Het detentiehuis is bedoeld voor kortgestraften die vroeger gewoon een enkelband kregen.