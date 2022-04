Sancties Rusland: Stampvolle parkings met nieuwe wagens in haven

De parking bij autobehandelaar ICO bijvoorbeeld staat stampvol. Er zijn drie Europese lijnen naar Rusland, maar die zijn stilgelegd, uit veiligheidsoverwegingen, en omdat de rederijen vrezen voor de betaling. Zo valt een trafiek van 120.000 wagens van en naar Rusland weg. Marc Adriansens (ICO): "Dat zijn bovendien wagens die meer dan 50.000 euro waard zijn. Die worden gezien als luxegoederen en mogen ook daarom niet verscheept worden naar Rusland."

ICO neemt maatregelen. "We hebben nu gezegd dat we voorlopig vol zijn. We gaan niet meer dan 8.000, misschien 10.000 wagens stockeren hier. Omdat we niet weten wanneer die weggaan, en we hebben onze terreinen nodig voor onze regelmatige trafieken. We kunnen niet alles volzetten met geblokkeerde wagens."

De douane blokkeert nu ook al 1.100 containers op de kade, en dus moeten ook de containerbedrijven op zoek naar stockeringsruimte.

Russische schepen mogen de Europese havens niet meer binnen, maar gas en olie uit Rusland komt wel nog naar Zeebrugge. "Het is belangrijk dat olie en gas er niet onder vallen. Wij importeren zeer veel Russisch gas. Dat valt niet onder de sancties, en kan blijven doorgaan. Daar is er niet veel verandering."

De getroffen bedrijven zoeken ondertussen alternatieve bestemmingen in China of Scandinavië.