Sandra Bekkari West-Vlaming van het jaar

Sandra Bekkari stelde vandaag in Gent haar derde boek voor in de reeks ‘Nooit mee diëten’ en deed dat voor een volle Ghelamco Arena. Kijkers van Focus-WTV en lezers van de Krant van West-Vlaanderen stemden in de verkiezing van West-Vlaming van het jaar massaal voor Bekkari, die uit Oostende afkomstig is.

Vorig jaar stonden de boeken van Bekkari bijna continu in de boekentoptien. De recepten uit haar boeken zijn niet zomaar lekker, maar uitgewerkt volgens haar eigen Sana-methode. Een methode die draait rond gezonde voeding en een gezonde levensstijl en ook in de smaak valt bij tal van sterrenchefs zoals Stéphane Buyens (Le Fox in De Panne), David Bertolozzi (Berto in Waregem) en Matthieu Beudaert (Table d’Amis in Kortrijk).