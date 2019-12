Zaterdagavond vond in de Ieperse deelgemeente Vlamertinge een Santa Claus Run plaats.

Tot en met vorig jaar vond de Santa Claus Run plaats in de Ieperse binnenstad. Vlamertinge nam de fakkel over en met succes. Zo’n 500 lopers trokken zaterdagavond hun kerstpak en loopschoenen aan voor een parcours van 3 of 6 kilometer.

De Santa Claus Run is geen typische loopwedstrijd. Plezier hebben staat centraal en het is ideaal om wat overtollige kerstkilo’s weg te werken.