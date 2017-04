Bij het metaalbedrijf Sapa in Lichtervelde is een nieuwe extrusiepers in gebruik genomen.

Het gaat om de grootste productielijn in haar soort van Sapa wereldwijd. De nieuwe opstelling geeft het bedrijf mogelijkheden om grote, brede aluminium profielen te extruderen met extreem dunne wanddikte. Dit verlaagt de hoeveelheid aluminium die nodig is voor een constructie, zoals een trein- of tramwagon. De nieuwe installatie heeft het bedrijf 2,5 miljoen euro gekost. Bij Sapa in Lichtervelde werken 220 werknemers.