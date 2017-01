In Izegem heeft deze ochtend een brand gewoed in de Gapaardstraat.

Het vuur ontstond rond 5u30 in een groot tuinhuis met daarin een sauna. De brandweer was een tijd in de weer om het vuur te blussen. Het huis zelf, dat in een nieuwe verkaveling ligt en waar werken aan de , gang zijn, werd niet beschadigd door de brand. De schade aan de tuinsauna is groot. Niemand raakte gewond.