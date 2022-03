Saxo Bank drie jaar langer partner bij E3

Voor Saxo Bank is de verlenging van het bestaande contract een belangrijk element in het verder vergroten van de naamsbekendheid. Die naamsbekendheid van Saxo Bank bleek na initieel onderzoek van een jaar geleden vooral gelinkt aan de wielersport. Dat hoeft niet te verwonderen : in 2011 won de Zwitserse wereldkampioen Fabian Cancellara, toen in dienst bij Leopard Trek en met Saxo Bank als sponsor, de E3 Prijs Vlaanderen. Hij deed dat met een méér dan overtuigende minuut voorsprong op Jurgen Roelandts en de rest van het peloton. Cancellara reed voor een nieuwe ploeg die met een nieuwe sponsor een klassieker won.

De 65ste editie van de E3 Saxo Bank Classic, die op 25 maart aanstaande verreden wordt, zal de eerste zijn sinds 2019 waarbij het grote publiek weer fysiek aanwezig kan zijn – in 2021 reed de koers wegens corona nog zonder publiek door de Vlaamse Ardennen.