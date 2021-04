De brandweer heeft maandagvoormiddag een schaap gered dat in het kanaal Duinkerke-Nieuwpoort was gesukkeld. Het schaap, dat flink in de wol stond, deed vele pogingen om uit het kanaal tussen Oostduinkerke en Nieuwpoort te geraken, wat door de hoge betonnen boord niet lukte.

Passanten verwittigden de brandweer die het schaap met een koord uit het water wisten te hijsen. Buiten een nat pak heeft het dier er niets aan over gehouden en kon het even later weer in de weide bij zijn soortgenoten worden gezet. Het is niet de eerste keer dat er schaapjes, die op de oever van het kanaal grazen, hier in het water terecht komen.