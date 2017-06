Tijdens het pinksterweekend is het traditioneel schaapjes kijken in Staden.Meer dan 10.000 bezoekers mocht de familiebeurs verwelkomen.

Schapen met krullen, schapen met kort of lang haar, bruine en witte. Je vindt ze allemaal op Schone Schaapjes. Maar er is meer. Zo is er ook een Keltendorp en een paardenshow. Jong en oud genieten op de vakantiehoeve. Er is zelfs een uitgebreide beurs met artisanale producten.