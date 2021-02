Schaatsen verboden op Damse Vaart en Assebroekse Meersen

Pas als het ijs tussen Brugge en Sluis overal 12 centimeter dik is, kunnen de burgemeesters eventueel overgaan tot het toegankelijk stellen van het ijs. Nu is dat maar een paar centimeter. De dikte kan bovendien van plaats tot plaats sterk verschillen. Het ijs betreden bij rode vlag, is gevaarlijk. "We roepen ook iedereen op om geen stenen, takken, afval of ander zaken op het ijs te gooien om het aandikken niet te verhinderen en eventueel latere ijspret niet te beletten."

De kans dat je er op korte termijn wel zal mogen schaatsen, is klein. Dit weekend wordt algemene dooi verwacht.

Assebroekse Meersen

Ook op de Assebroekse Meersen in Brugge is schaatsen verboden. De brandweer ging er vanmorgen meten, maar het ijs is er op meerdere plaatsen niet dikker dan acht centimeter. Het plan met aanvragen gaat dus niet door.