Schaatser nog steeds in kritieke toestand

De toestand van de 74-jarige man die gisteren in de Assebroekse Meersen door het ijs zakte, is nog steeds kritiek.

De man zakte gisteren rond 14.30 uur door het ijs en werd in kritieke toestand afgevoerd. Het slachtoffer kwam ten val en schoot door het ijs van amper enkele centimeters dik. De man verloor het bewustzijn en is door de hulpdiensten naar het ziekenhuis overgebracht. Hij heeft ernstige hoofd- en nekletsels.

Wie is aansprakelijk?

Ondertussen wordt ook de vraag gesteld wie verantwoordelijk is voor het ongeval. Op de plaats van het ongeluk had de stad een waarschuwingsbord kunnen plaatsen. Omdat dat niet het geval was, kan het slachtoffer de stad Brugge aansprakelijk stellen. Maar officieel was het gisteren nog nergens toegestaan om te schaatsen, zegt burgemeester Landuyt. Na het ongeval werd iedereen van het ijs gehaald. De politie van Brugge gaat extra patrouilleren aan alle Brugse wateren.

