Schaatspiste Finlandia definitief dicht

De Finlandia ijsschaatsbaan in Gullegem is einde verhaal, er komt geen nieuw schaatsseizoen meer.

45 jaar geleden opende Finlandia een schaatsbaan en een ruime cafetaria. De mensen kwamen uit heel West-Vlaanderen naar daar om te schaatsen.

“Maar na 45 jaar is het op. Een specialistenteam onderzoekt regelmatig onze koelinstallatie en de leidingen onder het beton. We komen stilaan op een punt dat langer openblijven niet meer kan, toch niet als we alles veilig en verantwoord willen houden. Er is slijtage en de normen van 45 jaar geleden zijn op vandaag niet meer genoeg,” zeggen de uitbaters. De kosten zouden te hoog oplopen om alles weer in orde te krijgen.

Indoor Trampolinepark in de plaats

Maar Finlandia houdt niet echt op te bestaan. De hal met zijn hoge afmetingen is perfect geschikt voor Jumpsquare, een XXL Indoor Trampolinepark. Dat zou al voor het jaareinde de deuren openen.

