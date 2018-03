Schaatsplezier in Leke en Torhout

Op een aantal plaatsen in de provincie kan al geschaatst worden. Dat is onder meer het geval in Leke en in Torhout.

Op de hoek van de Schorestraat en de Oostendestraat in Leke heeft een aannemer een stuk landbouwgrond onder water (10cm) laten lopen. Dat is intussen vervroren. Het ijs is 7 cm dik. De man heeft zelfs 300 paar schaatsen voorzien. Wie dat wil, kan er tegen een klein prijsje een paar schaatsen huren. Ook in Torhout kan geschaatst worden. Daar is een buitenpiste van manege onder water, of nu dus onder ijs, gezet.

Damse Vaart

Op de Damse Vaart kan voorlopig niet geschaatst worden. Ondanks de nachtelijke vriestemperaturen van de jongste dagen is er geen aaneengesloten ijsplaat. Ook op de Stadswallen is het ijs te dun. “We vermoeden dat het schaatsplezier niet voor deze vriesperiode zal zijn”, zegt burgemeester Joachim Coens. “Er zullen geen nieuwe metingen meer worden uitgevoerd.”