Schaatsplezier in onze provincie

Bij velen kriebelt het bij dit weer om te schaatsen op bevroren vijvers of waterlopen. Het mag nog niet, want het ijs is nergens in West-Vlaanderen dik en stevig genoeg om schaatsers toe te laten. Maar hier en daar wordt een oogje dichtgeknepen.

Dat was vandaag het geval op de Broeken in de Westhoek en op een ondiepe poel in het natuurdomein in Kruiskerke Ruiselede. Daar probeerde een vijftiental schaatsers of het ijs stevig genoeg was. Het kraakte hier en daar en er kwamen aan de rand al wel enkele barsten in, maar de ijspiste begaf het niet.

Ruiselede liet zich bijstaan door de ijsmeester van Aalter, die de dikte opmat. Maar het ijs moet nog enkele centimeter aangroeien om het minimum te halen. Schaatsen was dus op eigen risico. Maar dat risico is klein, want als het ijs het begeeft krijg je hooguit natte voeten.