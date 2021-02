In grote steden zoals Brugge, Torhout en Kortrijk is het ijs nog te dun voor schaatsplezier. In veel natuurgebieden waar het water niet diep is, daarentegen, hebben veel West-Vlamingen zich vandaag op het ijs gewaagd.

Dat was het geval in natuurgebied De Blankaart in Woumen, en ook op de Ijzerbroeken in Stavele bij Alveringem werd geschaatst.

Bekijk ook