Stien Vanhoutte heeft tijdens internationale wedstrijden in het Nederlandse Heerenveen haar Belgische record op de 500 meter tot op drie honderdsten benaderd. Vanhoutte kwam zaterdag in een redelijk gevuld Thialfstadion tot 39,86 seconden.

Het was de derde keer dat de schaatsster uit Gistel onder de 40 secondengrens dook. Zij verloor haar rit van de Italiaanse Francesca Lollobrigida, die 39,28 klokte. Beiden traden bij wijze van "voorprogramma" op tijdens de Nederlandse kwalificatieraces voor de eerste wereldbekerwedstrijden van het seizoen, die deze en komende maand op de agenda staan. Beste sprintster bij de Nederlanders was Jorien ter Mors (37,99). Daags tevoren had Ter Mors ook de 1500 meter gewonnen.