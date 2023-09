Nog tot half elf zaterdagochtend is er hinder mogelijk op het spoor tussen Brugge en Oostende. Dat komt door schade aan de bovenleiding in het station van Oostende. Vroeger in de ochtend was het treinverkeer 40 minuten onderbroken.

De ergste vertraging is al achter de rug. Van Oostende richting Brugge schafte de NMBS de trein van 09:48 af. In de omgekeerde richting was de trein van 09:25 in Brugge meer dan een halfuur te laat. In de rest van de voormiddag verloopt het verkeer over het spoor opnieuw normaal.