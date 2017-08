Schade door wateroverlast aan kerk in Lauwe

Het hevige onweer van deze morgen zorgde voor het nodige ongemak. Vooral in het zuiden van de provincie is heel wat regen gevallen en die ging ook gepaard met donder en bliksem. Vooral in de regio Kortrijk was er sprake van wateroverlast. Zo kon nog maar net vermeden worden dat het vals plafond...

De brandweerzone Fluvia, dat zijn 14 gemeentes in Zuid-West-Vlaanderen, krijgt vanochtend zo’n 15 oproepen binnen van ondergelopen kelders of riolen die het water niet meer kunnen slikken. In Lauwe is de brandweer wel even bezig met een lek in het dak van de Sint-Bavokerk.

“Door de overvloedig neerslag deze morgen is er vrij veel water op het vals plafond gekomen dat uit gyproc bestaat. We moeten het water nu weg zien te krijgen, anders kan het plafond naar beneden komen. Er staat daar toch zeker zo’n 600 tot 700 liter water op”, zegt Franky Mullebrouck van de brandweerzone Fluvia. De verantwoordelijken van de kerk zijn maar wat blij dat er op deze Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart een misviering is, anders was het water waarschijnlijk veel te laat opgemerkt en was het dak ingestort.

Blikseminslag

Ook de rest van de provincie krijgt water en onweer over zich heen zoals hier aan de kust, maar het blijft dus zonder veel erg. In Sint-Michiels bij Brugge slaat de bliksem wel in op een dak van een woning, maar ook daar is het vooral de luide knal die de bewoners opschrikt.