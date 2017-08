Schade fipronilcrisis geschat op 10 miljoen euro

Nadat het FAVV maandag het aantal en de aard van de bedrijven die geblokkeerd werden in het kader van de FIPRONIL-problematiek in kaart heeft gebracht, raamt Boerenbond de schade tot op vandaag op minstens 10 miljoen euro.

Maandag maakte het FAVV bekend hoeveel en welke types van bedrijven uit de ruime leghennensector geblokkeerd werden omwille van het FIPRONIL-schandaal. Aan de hand hiervan raamt Boerenbond de schade tot op vandaag op minstens 10 miljoen euro. Bij die berekening houdt Boerenbond rekening met het waardeverlies van eieren die moesten opgeslagen en/of vernietigd worden, de kost van vernietigen van eieren en eventueel ruimen van dieren, … dit zowel op leghennen-, opfok als op moederdierbedrijven.

De boerenbond vraagt de bevoegde ministers om maatregelen te treffen en stelt zijn leden pluimveehouders voor om aan te sluiten bij een gezamelijke klacht met burgelijkpartijstelling bij de onderzoeksrechter die het onderzoek leidt. In de eerste plaats moet de schade volgens de Boerenbond verhaald worden op de fraudeurs. Daarnaast moet er ook onderzocht worden of er steun of een schadevergoeding van de overheid kan volgen.