Schade opmeten na verwoestende brand in varkenskwekerij

Een verwoestende brand in een varkenskwekerij in Aartrijke heeft het leven gekost aan bijna 4000 dieren, het merendeel biggetjes. De landbouwers meten nu de schade op en rapen hun moed bijeen om verder te doen.

Twee grote varkensstallen zijn uitgebrand. Het vuur sloeg over van de ene varkensstal, waar de brand ontstaan is, naar een andere stal. De brandweer zette heel wat mensen en middelen in en kon beletten dat nog meer stallen in vlammen opgingen.

De stallen aan de achterkant en de rechterkant zijn volledig gered. Toch zijn er ongeveer 900 zeugen in de brand gebleven, die zeugen wegen ongeveer 300 kilo. Daarnaast zouden naar schatting zo’n 3000 biggen omgekomen zijn. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.