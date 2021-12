"Schadeclaim vermijden": Tommelein over dagvaarding terugdraaiende teller

Burgemeester van Oostende Bart Tommelein wil doen wat hij kan om schadeclaims te vermijden. Dat zegt hij aan Focus & WTV in een eerste reactie op de dagvaarding in de zaak van de terugdraaiende teller bij zonnepanelen.

Tommelein wordt als voormalig Vlaams minister van Energie persoonlijk gedagvaard na uitspraken die hij als minister deed over de terugdraaiende teller voor wie zonnepanelen heeft. Ook huidig Vlaams minister Lydia Peeters is gedagvaard.

"Waarmee zijn we bezig?" (Bart Tommelein)

Een gedupeerde eist dat Tommelein en Peeters het geleden verlies met eigen middelen vergoeden.

"Dit was voor mij een grote verrassing", zegt burgemeester Bart Tommelein in een eerste reactie voor de camera van Focus & WTV.

"Dit is nu overgemaakt aan juristen, mensen die mij juridisch advies geven. En aangezien het al gaat over uitspraken in de media, zal ik me nu niet wagen aan nieuwe uitspraken. Ik heb in overleg met juridische adviseurs besloten om geen verklaringen af te leggen."

- Nu is zwijgen beter?

"Wel, als je - wanneer je als minister uitspraken doet - persoonlijk kan gedagvaard worden, dan moet je jezelf wel afvragen waarmee we bezig zijn."

-Ze dreigen met miljoenenclaims tegen u?

"Ja, maar ik heb op dit moment al overleg gehad met de Vlaamse regering, met het Vlaams parlement en met mijn juridische adviseurs. We zullen doen wat we moeten doen om dergelijke zaken te vermijden".

Gedupeerden voelen zich bekocht

Het Grondwettelijk Hof vernietigde de regeling met de zogenaamde terugdraaiende teller bij zonnepanelen. Tommelein en Peeters worden persoonlijk gedagvaard omdat zij de terugdraaiende teller hebben gepromoot met beloftes over het rendement. Veel gedupeerden voelden zich bekocht.

Eerder is al een gerechtelijke procedure gestart tegen de Vlaamse overheid maar nu gaan 15.000 gedupeerden nog een stap verder.

Stijn Verbist, advocaat van de gedupeerde die naar de rechter stapt: "Er is een procedure gestart tegen het Vlaams gewest omdat het beloofde rendement is weggevallen en het Vlaams Gewest heeft zoals het hoort in een rechtzsaak haar standpunt weergegeven in besluiten. En daarom hebben we beslist om Peeters en Tommelein erbij te betrekken."

De gedupeerden hopen op een vergoeding. De uitspraak wordt eind volgend jaar verwacht.

BEKIJK OOK: