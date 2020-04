Schakelzorgcentra klaar voor eventuele opening

De zes schakelzorgcentra zijn Ter Deeve in Meulebeke, Zorgverblijf Ter Duinen in Nieuwpoort, een oud RVT in Brugge, Zorghotel Polderwind in Zuienkerke, woonzorgcentrum Lichtendal in Kortrijk en jeugdhostel Peace Village in Mesen.

"De centra zijn qua infrastructuur nu zo goed als volledig in orde. Ook het zoeken naar personeel verliep goed. Hier en daar zijn er nog centra op zoek naar medewerkers maar de meesten hebben een team klaar", aldus Decaluwé.

Onder meer gepensioneerde zorgverleners en werknemers van ziekenfondsen zullen er worden ingeschakeld. Al ziet het er volgens de gouverneur voorlopig niet naar uit dat de centra zullen opengaan. "De druk op de ziekenhuizen uit de regio stabiliseert. Zolang de ziekenhuizen het aankunnen, moeten de centra niet open."

Het schakelzorgcentrum in Nieuwpoort komt er uiteindelijk niet, omdat de infrastructuur niet voldeed aan de richtlijnen.

