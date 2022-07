Schandaal gynaecoloog: "Parket bekijkt wat kwalificatie is"

Het parket van West-Vlaanderen, afdeling Ieper onderzoekt de schandaalzaak rond de gynaecoloog uit Torhout. Maar er is nog veel onduidelijkheid, vooral over de kwalificatie.

Gaat het hier bijvoorbeeld om bedrog en misleiding? Gaat het om strafbare feiten? En wanneer zijn die precies gepleegd? Dat is belangrijk om te bepalen of die al dan niet verjaard zijn. Vincent Van Quickenborne, Federaal Minister van Justitie: "Het parket kijkt nu wat exact de kwalificatie is die men eraan geeft. Maar het is duidelijk dat wat daar gebeurd is, niet kan. We rekenen er ook op dat de Orde der Artsen daar tegen optreedt."

Er zijn in ons land zo’n 50 à 60.000 donorkinderen. De hele zaak stelt nu het anoniem donorschap in vraag. Moet de wet op het punt van de anonimiteit aangepast worden? "Wat wij voorstellen is een soort derde weg, een alternatief, een semi-anoniem donorschap, waarbij de donor de gegevens nalaat bij de zaadbank en dat het donorkind vanaf de leeftijd van 16 jaar de identiteit kan achterhalen. We willen van dit alternatief de standaard maken."

