Schapenboeren bezorgd: "op opendeur hopelijk alleen mensen ontvangen"

Nu de wolf ook gespot is in Merkem, beginnen steeds meer schapenboeren zich zorgen te maken. Koen Maertens uit Staden bijvoorbeeld, hij staat voor een opendeurweekend waarbij hij zo’n 10.000 bezoekers verwacht.

Vannacht raakte bij Koen Maertens ook een lam gewond aan de staart. Misschien door een vos, maar het kan ook de Westhoekwolf zijn. "De staart was afgebeten en er was bloed aan de poep. En dan hoor je dat nieuws. Dan denk je meteen aan die wolf," zegt hij. "We hebben hem niet gezien maar de schrik zit er zeker in."

Koen heeft zelf zo’n 200 schapen, maar er overnachten straks ook alpaca’s, paarden en allerlei neerhofdieren voor het evenement Schone Schaapjes, dit weekend.

"Alleen mensen ontvangen"

"De dieren blijven hier drie dagen op het terrein net langs de spoorwegroute," zegt Maertens. "Het traject Merkem - Vrijbosroute is een heel kleine inspanning voor de wolf. Wij hopen dat hij niet naar hier komt. We zullen attent zijn. We hebben nachtbewaking en we laten het licht branden. Hopelijk ontvangen we zo alleen mensen en geen wolf."

