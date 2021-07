Schapenweide beschikbaar als kampplaats

Door het noodweer in de Ardennen zagen heel wat jongeren hun vakantiekamp in het water wegzakken. En zo belanden de scouts uit Edegem in Baliebrugge.

Ik heb zelf een scout die in Herbeumont op kamp is gelukkig op een droog plekje. Een dochter die op kamp is met Kazoe in Blankenheim. Ik ben heel erg begaan met de jongeren en met iedereen die getroffen is. Ik heb mijn terrein onmiddellijk ter beschikking gesteld toen ik hoorde toen de jongeren op zoek zijn naar een nieuw kampterrein" aldus Liesbeth Gellinck.

De weide is nog snel gemaaid zodat de scouts er makkelijk hun tenten kunnen opslaan.