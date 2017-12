Schauvliege "130 hectare extra bedrijventerreinen in West-Vlaanderen"

In West-Vlaanderen is er ruimte voor 130 hectare extra bedrijventerreinen. Dat heeft de Vlaamse regering op voorstel van Vlaams minister van Omgeving Schauvliege beslist.

De provincie West-Vlaanderen kon op basis van een studie aan Vlaams minister Schauvliege aantonen dat er in onze provincie meer ruimte nodig is voor bedrijventerreinen. De minister volgde deze logica waardoor de provincie nu voorstellen kan doen voor 130 hectare bijkomende bedrijventerreinen binnen stedelijke gebieden in West-Vlaanderen zoals bijvoorbeeld Brugge, Waregem en Roeselare

"De bedrijvigheid in een regio kan men ondersteunen met economische of fiscale maatregelen, maar evenzeer door ruimte te voorzien voor ondernemingen", aldus Joke Schauvliege.