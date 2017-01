Scheepsdalebrug in Brugge even defect

In Brugge is de Scheepsdalebrug op dinsdagavond even defect geweest. Dat meldt het verkeerscentrum.

Aan bestuurders werd gevraagd om een andere weg te nemen. In beide richtingen moest je lokaal omrijden via de Expressweg 031 en via de Bevrijdingslaan N351. Het defect was na dik anderhalf uur opgelost.