Scheepverkeer normaliseert na losgetrokken containerschip

Het tiental vrachtschepen dat voor anker lag voor de kust van Oostende is minder dan een dag later kunnen doorvaren naar Antwerpen. De haven daar was geblokkeerd door een containerschip dat vast liep op de Westerschelde.

Gisteravond waren drie sleepbedrijven in de weer om het gevaarte los te trekken. Verder onderzoek moet nu uitwijzen waardoor het schip stuurloos was en vast liep. De schepen die vertragingen opliepen zullen hun schade nu mogelijk verhalen op de rederij van het vastgelopen schip. Dat bedrag kan aardig oplopen. Het scheepvaartverkeer op de Westerschelde loopt nu weer normaal. Ook in de haven van Antwerpen zijn de vertragingen grotendeels weggewerkt.

Eerste poging mislukte

De CSCL Jupiter was maandagochtend door een technisch defect vastgelopen in het Nauw van Bath, een scherpe bocht in de Westerschelde. Een eerste poging om het gevaarte los te trekken mislukte en voor een tweede poging was het wachten op nieuw hoogwater. Uiteindelijk kon het containerschip, dat onderweg was van Antwerpen naar Hamburg, rond 21 uur toch weer in beweging worden gebracht met de hulp van heel wat opgetrommelde sleepboten. Het schip liep geen schade op, maar werd toch voor inspectie terug naar Antwerpen geleid. Het gebeuren lokte heel wat kijklustigen aan de oever.