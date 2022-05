Schepen Annys pent ambities neer in boek 'Brugge met ballen'

Brugge was vroeger koploper wat mobiliteit betreft, nu hinken we achterop. Dat zegt de Brugse schepen van Vooruit Pablo Annys (Vooruit) in zijn boek 'Brugge met ballen'.

Hij vindt dat de tijd rijp is om het centrum autovrij te maken. “We waren vroeger voorloper met het circulatieplan, we hadden ook het parkeerplan de voorbije legislatuur. Ik denk dat we een stap verder moeten zetten en terug voorloper worden door een bepaald gebied in centrum autovrij te maken overdag: onze hoofdstraten en een stuk van het toeristisch gebeid. En dat tussen 10 uur 's morgens en zes uur 's avonds. Die plannen liggen al lang klaar. Het is technisch mogelijk. Het belangrijkste is dat de geesten gerijpt zijn bij handelaars en bij Bruggelingen om dat stapje te zetten

Kandidaat-burgemeester

En het is nu ook officieel. Annys, die nu schepen is van sociale zaken, werk en ondernemen, is kandidaat -burgemeester. Annys wil de komende twee jaar 10.000 huisbezoeken doen. Via huiskamerdebatten wil hij laagdrempelig de politiek in de huiskamers brengen. Alle ideeën die uit dat participatieproject voortkomen zullen afgetoetst worden om in het voorjaar van 2024 te komen tot een verkiezingsprogramma. "Ik vind dat er van Brugge zoveel meer te maken valt. Daarom schreef ik een boekje. Het boekje is een oproep om te durven dromen, te durven experimenteren, weg van de status quo, weg van de platgetreden paden. Hoe maken we van Brugge een stad die klaar is voor de toekomst? Een stad met durf en ambitie."