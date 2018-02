Schepen Dominique Dehaene stopt met gemeentepolitiek

"k heb besloten om voorlopig geen nieuw actief politiek mandaat meer op te nemen. Ik zal dan ook geen kandidaat zijn bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Tot dan zal ik mij verder trouw wijden aan mijn taken als schepen, zoals ik dat de voorbije vijf jaar ook heb gedaan", schrijft hij in een mededeling.

De schepen is trots op wat hij in deze legislatuur heeft kunnen verwezenlijken op verschillende beleidsdomeinen. "Ik heb altijd met hart en ziel aan politiek gedaan, maar ik heb mijn carrière en geluk nooit laten afhangen van de politiek. Dit is geen gemakkelijke keuze maar ik kan ze in alle eer en geweten nemen omdat ik weet dat ik mij altijd ten volle heb ingezet voor de partij en mijn kiezers. Ik blijf uiteraard een trouwe CD&V-militant en in die rol zal ik mij voor de partij engageren waar ik kan en waar men mij nodig heeft".