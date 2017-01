Verfaillie had vorige week in een lokale krant kritiek geuit op het beleid van de coalitie van CD&V en Veurne plus. Hij had het onder meer over de brandweerhervorming en de netheid in de stad. Die kritiek viel niet in goede aarde bij de meerderheid, ook niet bij zijn eigen partij. De plooien zijn nu blijkbaar gladgestreken, maar zo’n incident is niet voor herhaling vatbaar, zegt CD&V-voorzitter Jef Germonpré.