Schepen Koen Tack trekt lijst N-VA Anzegem

Bij de komende gemeenteraadsverkiezingen in oktober trekt Koen Tack voor N-VA de lijst in Anzegem.

Na Koen Tack volgen Caroline Broucke, Kilian Verspeelt, Jan Dewijngaert en Frederik Cardon. Harry Janiek Steeland duwt de lijst. “We gaan minstens voor een verdubbeling van het aantal zetels. Met Koen Tack als lijsttrekker hebben we iemand die burgemeesterwaardig is”, aldus lokaal voorzitter Jan Dewijngaert.

Koen Tack: “Iedereen heeft er zin in”

“De lijst bestaat uit nieuwe, jonge, gedreven mensen alsook ervaren mensen die reeds lang een sterke kracht in de lokale afdeling zijn. Het is deze combinatie waarmee we een nieuwe dynamiek hebben gevonden in onze werking. Iedereen heeft er zin in!”, vertelt lijsttrekker en huidig schepen Koen Tack.