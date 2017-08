Schepen Lut Deseyn kondigt ontslag aan via Facebook Live

Lut Deseyn (CD&V), schepen van sport, Milieu en Landbouw in Anzegem, heeft haar ontslag aangekondigd als CD&V-lid . Voor de komende verkiezingen sluit ze zich aan bij Gemeentebelangen.

Via Facebook Live sprak ze over haar ontgoocheling in het partijbestuur van CD&V.