Schepen Mobiliteit Zwevegem die vrouw achtervolgde stopt ermee

Schepen Marc Desloovere uit Zwevegem zet op 31 december een stap opzij als schepen. Dat bevestigt burgemeester Marc Doutreluingne. De schepen kwam eerder deze maand in opspraak nadat hij een vrouw had achtervolgd omdat ze geen voorrang van rechts had verleend.

Jan Leyssens, advocaat Marc Desloovere: "Persoonlijk heb ik hem geadviseerd om niet weg te gaan, omdat het proces nog niet gevoerd is en de medaille heeft twee zijden, zoals altijd. Het wordt vanuit een bepaalde hoek zeer eenzijdig belicht. Als hij vindt dat hij zelf niet de weerbaarheid heeft om al die kritiek, die grotendeels ten onrechte is, te weerstaan, dan moet hij kiezen voor zijn gezondheid, vind ik."

De feiten dateren van 20 oktober. In Zwevegem verleende een bestuurster geen voorrang van rechts aan de schepen van Mobiliteit. Daarop zette Desloovere de achtervolging in tot op het werk van de vrouw. Vanaf dat moment zijn er meerdere versies van de feiten. Volgens de vrouw zou de schepen haar gevolgd hebben tot in de kleedkamer en zou hij haar fysiek en mentaal hebben aangevallen. De schepen zelf ontkent dat en zegt dat hij de vrouw niet fysiek aanviel. Volgens hem was hij zelf slachtoffer van iemand die hem onderuit schopte.

De Zwevegemse burgemeester zegt dat de schepen zelf de beslissing nam om ermee te stoppen. Het gemeentebestuur had geen sancties opgelegd na het geval van verkeersagressie en wilde het gerechtelijk onderzoek nog afwachten. Desloovere droeg onlangs wel zelf zijn bevoegdheden over in afwachting van het onderzoek. Nu beslist hij dus ook om ontslag te nemen. Burgemeester Marc Doutreluigne: "Plots in enkele weken is hij de grote boosdoener en slechterik geworden en dat moet zeer hard aankomen. Ik kan mij perfect in zijn plaats stellen, mentaal, hoe dat moet overkomen. Maar we kunnen wat er gebeurd is niet zomaar onder de mat vegen. Hij heeft naar mijn oordeel een grote fout begaan, maar dat betekent nog niet dan een mens zo moet afgeslacht worden."

De opvolger van Desloovere is voorlopig nog niet bekend. Vermoedelijk wordt dat beslist op de volgende gemeenteraad.

