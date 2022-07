Schepen Oostrozebeke overlijdt drie weken na zware aanrijding

De Oostrozebeekse schepen Jacques Goemaere (67) is overleden aan zijn zware verwondingen na een verkeersongeval op 16 juni. Rond de middag werd hij toen in Meulebeke aangereden op straat, op het moment dat hij als fietser de weg wilde oversteken.

Jacques Goemaere (67) is in Oostrozebeke vierde schepen, bevoegd voor onder meer cultuur, huisvesting en onderwijs.

Op 16 juni werd hij op straat aangereden op het moment dat hij met z'n fiets de weg aan het oversteken was. Een getuige bevestigde dat er geen sprake was van overdreven snelheid en dat het accidenteel was. De schepen werd met zware verwondingen naar het ziekenhuis gebracht, waar hij in de nacht van vrijdag op zaterdag overleed.

In Oostrozebeke reageert iedereen verslagen. Burgemeester Luc Derudder (Oostrozebeke.nu) kent Goemaere al vanaf zijn jeugd. "We hebben samen heel wat doorzwommen. Al vanaf de jeugdbeweging kwamen we elkaar tegen. Het was fantastisch om deze legislatuur te kunnen rekenen op Jacques als collega, maar vooral als mens. Het nieuws komt heel hard binnen: Jacques was zo een sociale, lieve en warme mens. We zullen hem enorm missen."

Het stadsbestuur zit eerstdaags samen om de gewezen schepen te herdenken.